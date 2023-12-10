رئيس لجنة متابعة شمال القاهرة: سجلنا شكاوى فى بعض اللجان بسبب الازدحام

قال ياسر حسين، رئيس لجنة متابعة شمال القاهرة، إن جميع اللجان الخاصة بـ الانتخابات الرئاسية 2024 في شمال القاهرة تم فتحها في موعدها، وتم انتطام العملية الانتخابية، متابعًا: التأخير في مدرسة صقر قريش بمدينة نصر، عملت في تمام الساعة التاسعة وثلث.

ازدحام كبير في بعض اللجان

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد: كان هناك بعض الشكاوى من بعض اللجان بسبب الازدحام، وتم التعامل معها، بالاستعانة بالشباب المتطوع.

وأوضح أن اللجان التابعة لشمال القاهرة حوالي 27 لجنة عامة "12 لجنة للقاهرة الجديدة، و18 لجنة لشمال القاهرة"، وعدد اللجان الفرعية 625 لجنة فرعية، مفيدًا بأن لجان المطرية تتم المتابعة معها بالتنسيق مع مديرية الأمن، نظرًا للازدحام الشديد هناك على اللجان.