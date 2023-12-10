الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس لجنة متابعة شمال القاهرة: سجلنا شكاوى فى بعض اللجان بسبب الازدحام

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال ياسر حسين، رئيس لجنة متابعة شمال القاهرة، إن جميع اللجان الخاصة بـ الانتخابات الرئاسية 2024 في شمال القاهرة تم فتحها في موعدها، وتم انتطام العملية الانتخابية، متابعًا: التأخير في مدرسة صقر قريش بمدينة نصر، عملت في تمام الساعة التاسعة وثلث.

ازدحام كبير في بعض اللجان

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد: كان هناك بعض الشكاوى من بعض اللجان بسبب الازدحام، وتم التعامل معها، بالاستعانة بالشباب المتطوع.

وأوضح أن اللجان التابعة لشمال القاهرة حوالي 27 لجنة عامة "12 لجنة للقاهرة الجديدة، و18 لجنة لشمال القاهرة"، وعدد اللجان الفرعية 625 لجنة فرعية، مفيدًا بأن لجان المطرية تتم المتابعة معها بالتنسيق مع مديرية الأمن، نظرًا للازدحام الشديد هناك على اللجان.

الانتخابات الرئاسية 2024 رئيس لجنة متابعة شمال القاهرة شمال القاهرة العملية الانتخابية انتطام العملية الانتخابية

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: 350 شهيدًا فى غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

عاجل.. فصائل فلسطينية: استهدفنا 3 آليات إسرائيلية على محور القرارة بخان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف العمليات بمركز إسعاف تابع لنا شمال غزة

"القاهرة الإخبارية": تشديدات أمنية إسرائيلية لمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى

"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى عنيف يستهدف وسط غزة

أستاذ علاقات دولية: ما يجرى فى فلسطين الآن هو تكرار لكل جرائم عام 48

كاتب صحفى: حق الانتخاب من أسمى معانى الممارسة السياسية

مصر تدرج العنصر الثامن على قائمة التراث الثقافي غير المادي بـ"يونسكو"

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

مادلين طبر تدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي