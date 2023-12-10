الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كبار السن وذوي الهمم ببورسعيد يدلون بأصواتهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

وفرت محافظة بورسعيد الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024،وذلك خلال الساعات الأولى من بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

كما اصطحبت الجهات المعنية بالعملية الانتخابية المواطنين من كبار السن وذوي الهمم للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع، مع ارتفاع أصوات الأغاني الوطنية واحتفالات المواطنين.

وأوضح محافظ بورسعيد أن عدد الناخبين بمحافظة بورسعيد بلغ 533233 ناخبا موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، كما تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها غدا لاستقبال المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية،  بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

ويذكر أن يدلي 533 ألف ناخب و233 ناخبًا بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بـ محافظة بورسعيد، وذلك في 67 مقرا انتخابيا في 75 لجنة فرعية و5 لجان مغتربين.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.
 

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انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة
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