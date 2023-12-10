الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى: مشاركة كثيفة فى أول ساعات التصويت ببورسعيد

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نظَّم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، مسيرة حاشدة في شوارع المحافظة، وذلك قبل دقائق من بدء العملية الانتخابية، وذلك لدعوة الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأعلن التحالف الوطني في بيانٍ رسمي، عن أنه رصد تواجد الآلاف من المواطنون أمام لجان الانتخابات وذلك في الدقائق الأولى من فتح أبواب اللجان، وشهدت مدرسة علي مبارك، توافد كبير مع وصول مسيرة التحالف.

وأعلنت غرفة عمليات التحالف الوطني ببورسعيد، أنها رصدت توافدًا كبيرًا في معظم اللجان وذلك مع الدقائق الأولى لفتح لجان الانتخابات، وأكدت أنها لم ترصد أي مخالفات خلال الدقائق الأولى من العملية الانتخابية.

 

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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