الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات الاستعلام عن مقر اللجنه الانتخابية أون لاين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

يبحث المواطنين عن خطوات الاستعلام عن مقر اللجنه الانتخابية أون لاين، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والمشاركة الايجابية في مستقبل الوطن باختيار رئيس جمهورية خلال الفترة القادمة المقدرة بـ 6 سنوات وفقا للدستور المصري والذي يحدد مواد الترشح للرئاسة.

خطوات الاستعلام عن مقر اللجنه الانتخابية أون لاين

يستطيع الناخبين معرفة خطوات الاستعلام عن مقر اللجنه الانتخابية أون لاين من خلال موقع الدستور في إطار الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار اليوم حيث يمكن الاستعلام من خلال موقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.
  • اختيار أيقونة الاستعلام.
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة.
  • الضغط على كلمة استعلم أو عرض اللجنة.
  • ظهور مكان إدلاء المواطن صاحب الرقم القومي بصوته ورقمه في الكشف.

يذكر أن المقيد في قاعدة بيانات الناخبين في الهيئة الوطنية للانتخابات من المواطنين البالغ أعمارهم أكثر من 18 سنة ممن لديهم الحق في الإدلاء بأصواتهم.

كبار السن يشاركون بكثافة فى الانتخابات الرئاسية بالدقهلية.. صورة

مواطنو الجيزة يحتشدون أمام لجان الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم (فيديو)

موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل 

تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في كافة محافظات الجمهورية خلال الأيام من الأحد الموافق 10 ديسمبر إلى الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 حيث تستقبال اللجان الانتخابية المواطنين ممن لديهم الحق في التصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا وفقا للتوقيت الذي تم تحديده من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الانتخابات في الخارج تمت خلال الأيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 حيث استقبلت نحو 137 سفارة و قنصلية مصرية في 121 دولة المواطنين المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي لاختيار رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023.

txt

مسن بعد المشاركة في الانتخابات: صوتي هيحدد مستقبل البلد

txt

رافعين أعلام مصر.. تكدس شديد أمام لجان الانتخابات الرئاسية في كفر الشيخ (صور)

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 يوم 18 ديسمبر 2023 خلال مؤتمر صحفي يحضره كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في مصر والعالم حيث يتم الإعلان عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

اقرأ أيضا 

أسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

الاستعلام عن مقر اللجنه الانتخابية مقر اللجنة الأنتخابية اللجنة الانتخابية الرئيس السيسي الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2023 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

رابط معرفة مقر اللجان الانتخابية.. عناصر البطاقة الانتخابية

موعد بدء فرز اللجان الانتخابية.. وسائل للاستعلام عن اللجان الانتخابية

رابط الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية.. عدد المواطنين الذين لديهم حق التصويت

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. وعدد من لهم حق الانتخاب

موعد إجازة المدارس في انتخابات الرئاسة 2024 الرسمية

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. وموعد إجراء الامتحانات

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية.. موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

"الوطنية للانتخابات": إقبال ملحوظ فى أول أيام التصويت بالداخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي