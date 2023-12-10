يبحث المواطنين عن خطوات الاستعلام عن مقر اللجنه الانتخابية أون لاين، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والمشاركة الايجابية في مستقبل الوطن باختيار رئيس جمهورية خلال الفترة القادمة المقدرة بـ 6 سنوات وفقا للدستور المصري والذي يحدد مواد الترشح للرئاسة.

خطوات الاستعلام عن مقر اللجنه الانتخابية أون لاين

يستطيع الناخبين معرفة خطوات الاستعلام عن مقر اللجنه الانتخابية أون لاين من خلال موقع الدستور في إطار الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار اليوم حيث يمكن الاستعلام من خلال موقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

اختيار أيقونة الاستعلام.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة.

الضغط على كلمة استعلم أو عرض اللجنة.

ظهور مكان إدلاء المواطن صاحب الرقم القومي بصوته ورقمه في الكشف.

يذكر أن المقيد في قاعدة بيانات الناخبين في الهيئة الوطنية للانتخابات من المواطنين البالغ أعمارهم أكثر من 18 سنة ممن لديهم الحق في الإدلاء بأصواتهم.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل

تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في كافة محافظات الجمهورية خلال الأيام من الأحد الموافق 10 ديسمبر إلى الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 حيث تستقبال اللجان الانتخابية المواطنين ممن لديهم الحق في التصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا وفقا للتوقيت الذي تم تحديده من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الانتخابات في الخارج تمت خلال الأيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 حيث استقبلت نحو 137 سفارة و قنصلية مصرية في 121 دولة المواطنين المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي لاختيار رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 يوم 18 ديسمبر 2023 خلال مؤتمر صحفي يحضره كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في مصر والعالم حيث يتم الإعلان عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.