الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواطنو الجيزة يحتشدون أمام لجان الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

احتشد عدد كبير من المواطنين أمام اللجان الانتخابية في محافظة الجيزة، للمشاركة في عملية التصويت لانتخاب المصريين رئيس الجمهورية 2024.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

مصر تنتخب الرئيس

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التى تساعد كبار السن وذلك علي كافة المستويات.

 

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