الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس اللجنة العامة بمطروح: آخر لجنة انتخابية فُتحت في 9 ونصف بسبب بعد المسافة

لجنة انتخابية خاصة
لجنة انتخابية خاصة بالانتخابات الرئاسية

قال محمد عبدالقوي رئيس اللجنة العامة في مطروح، إن اللجنة 1 مطروح، بها 83 لجنة انتخابية خاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، وتم العمل بجميع اللجان، فوصل كافة الزملاء وكافة أعضاء اللجان الفرعية، لتأمين العملية الانتخابية، وجاري المرور على معظم اللجان الفرعية.

تأمين العملية الانتخابية

وأوضح محمد عبدالقوي، خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، أن آخر لجنة انتخابية فتحت في محافظة مطروح، كانت في تمام الساعة التاسعة ونصف بسبب التأخير نظرا لبعد المسافة، ولكن جميع الأمور مستتبة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024 رئيس اللجنة العامة مطروح اللجان الفرعية العملية الانتخابية

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