الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"كبر سنّي لم يمنعني من التصويت".. مُسنة تتحدى المرض للمشاركة في الانتخابات

السيدة المُسّنة
السيدة المُسّنة

حضرت في الصباح الباكر سيدة مُسّنة متكئة على عصا، إصرارًا منها على المشاركة والإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسة 2024، وسط تواجد الكثير من المواطنين للإداء بصوتهم واختيار رئيسهم.

وقالت سلطانة فؤاد، في الستين من عمرها، من أمام مدرسة السيدة زينب: "كبر سني لم يمنعني من التصويت، فالانتخابات واجب وطني مفروض علينا، ويجب علينا المشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلنا".

وأضافت لـ"الدستور" أنها جاءت للتصويت وفاءً وعرفانًا بجميل الرئيس السيسي رغم ما تعانيه من صعوبات في "المشي"، وحثت الشباب والرجال على المشاركة في الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية الذي يمثلهم قائلة: "انزل شارك وادعم بلدك، الانتخابات واجب وطني".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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