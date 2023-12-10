الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم: مصر تستورد 50% من غذائها من الخارج وأنفقت 10 مليارات دولار لرفع كفاءة استخدام المياه

وزير الرى خلال اللقاء
وزير الرى خلال اللقاء

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى الجلسة الوزارية "المياه والغذاء" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.

وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر من تحديات فى قطاع المياه والناتجة عن محدودية الموارد المائية والتى تغطى نسبة ٥٠% فقط من احتياجاتها المائية، فى حين تغطى الصحراء نسبة ٩٥% من مساحة مصر نتيجة ضعف التساقط المطرى، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى توثر على مصر سواء داخليًا من خلال موجات الحرارة العالية والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر أو خارجيًا من خلال التأثير غير المتوقع على منابع النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة ٩٨% على نهر النيل لتوفير المياه.

وأضاف وزير الرى، أن هذه التحديات فى مجال المياه كان لها تأثير كبير على الأمن الغذائي، حيث تستورد مصر ٥٠% من احتياجاتها الغذائية من الخارج، وهو ما يظهر الترابط الكبير بين الشح المائى والأمن الغذائي.

١٠ مليارات دولار لرفع كفاءة استخدام المياه 

وأشار أيضًا إلى أنه ولمواجهة هذه التحديات فقد أنفقت الدولة المصرية مبلغ ١٠ مليارات دولار خلال السنوات الماضية فى مجال رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاج الغذاء من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث، مع التأكيد على أهمية التحول لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء خلال المستقبل للتعامل مع تحديات المياه.

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وزير الرى: جهود مصرية لحشد التمويلات الدولية لتنفيذ مشروعات التكيف تحت مظلة AWARe

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وزير الرى: إعادة إستخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه لمواجهة التحديات الحالية

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول فى التعامل مع تغير المناخ، مشيرًا للدور الهام لمبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 فى الدفع نحو توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف بالدول الإفريقية مع توفير التدريب اللازم للعاملين بقطاع المياه فى مجال التكيف مع تغير المناخ، ومشيرًا أيضًا لتزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والذى وصل إلى ٢٠ دولة مشاركة حتى الآن.

مصر ٥٠ من إحتياجاتها الغذائية من الخارج الحرارة العالية والسيول الدكتور سويلم الموارد المائية والري COP28

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