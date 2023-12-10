قامات ورموز الفكر والسياسة يدعون للمصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية عبر صالون "في المساء مع قصواء"

استضافت الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، مساء السبت، مجموعة من رموز وقامات الفكر والسياسة في مصر، في ضوء الانتخابات الرئاسية 2024 وتطورات الأوضاع في غزة، في صالون شامل.

وضم الصالون كلا من د.عبد الهادي القصبي - زعيم الأغلبية البرلمانية، د.محمد سلماوي الكاتب والمفكر الكبير، د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، النائب سامح عاشور نقيب المحاميين الأسبق، محمد جبران رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، حسن المستكاوي، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، وعبر تقنية اللايف د. علي الدين هلال، المفكر السياسي الكبير.

الانتخابات الرئاسية 2024

قال عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية إن الشعب المصري يتفاعل مع الأحداث والفعاليات بشكل "ملفت" ويليق بقيمة الدولة المصرية، مضيفًا: نعيش لحظات تاريخية كاشفة عن أصالة الشعب.. وندعو المجتمع كله أن يكون فاعلا وإيجابيا في المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

أضاف القصبي، أن قرار الدولة المصرية بتحديث الجيش كان صحيحًا والأحداث أثبتت ذلك.

فيما قال محمد سلماوي، إن الانتخابات الرئاسية والأحداث في غزة ملف واحد. وموقف مصر من رفض التهجير يؤجج المناخ السياسي ويدفعنا دفعًا إلى صناديق الانتخابات.

تابع سلماوي، أن الحوار الوطني كان مسارًا ديمقراطيًا شهد مشاركة جميع الرؤى والأفكار وأمامنا فرصة كبيرة لإثبات الرقي والتحضر لشعبنا، مشيرًا إلى الشعب المصري "عريق" ومرت عليه تجارب كثيرة ويتوحد في لحظات الخطر.

شدد على أن العالم أدرك أن إسرائيل لا تحارب حماس بل الشعب الفلسطيني بأكمله للاستيلاء على أراضيه.

وقال النائب سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، إن الانتخابات الرئاسية 2024 لها "وجهان" الأول استحقاقي دستوري والآخر شعبي يرتبط بتقدير المصرييين لدور القوات المسلحة ووقفتها في سيناء.

الحوار الوطني مهم جدا

ولفت إلى أن الحوار الوطني مهم جدًا ويجب أن يستمر ويتحول إلى حالة دائمة.. والحالة الحزبية في حاجة إلى تعديل

كما أوضح الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الانتخابات الرئاسية تحتاج إلى مشاركة قوية وإيجابية من جموع المصريين دعما للدولة المصرية، مؤكدا أن مصر دولة إبداعية.. ورسالة الفن دائما ما تكون قوية دعما لجهود الوعي.

بينما قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن عمال مصر "بخير" وسيكونون على قدر المسئولية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن" اتحاد عمال مصر دائمًا صاحب مواقف قوية في دعم الدولة المصرية ولدينا 27 نقابة عامة تمثل جميع الفئات العمالية.

من جهته، قال حسن المستكاوي، إن الشعب المصري "حاضر" في كل المخاطر التي تحيط بالوطن، لافتًا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 رسالة لإسرائيل والعالم بأن الشعب يقف بقوة خلف الدولة المصرية.

وفي مداخلة له عبر اللايف، قال الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي، إن التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 حق دستوري قانوني وواجب وطني وأحد مراحل النضج والتطور الديمقراطي في مصر، مؤكدًا أن الإدارة السياسية للانتخابات الرئاسية 2024 ناجحة وراقية، والانتخابات تأتي في لحظة فارقة وتهديد مباشر لأمن وسلامة الحدود المصرية.

كما شدد الدكتور علي الدين هلال، على أن إسرائيل انتهكت معاهدة السلام مع مصر في ضوء محاولتها خرق أمن وسلامة الحدود.

في مداخلة هاتفية بالبرنامج، قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق من حقوق الإنسان والجمهورية الجديدة تقوم على سيادة القانون، مضيفة: أقول للمصريين إن ذهابك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية تأكيد لوجودك ودورك كمواطن.

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن العرب والعالم أجمع في لحظة خطر بسبب الانتهاك الإسرائيلي السافر لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الموقف المصري في القضية الفلسطينية"مشرف".. والمصريين على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية.

كما قالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: علينا الوقوف صفًا واحدًا لحماية الوطن والانتخابات حق وواجب وعلى المواطن التمسك بهما، مؤكدة أن المرأة "نصف المجتمع" وعليها تأدية دورها والذهاب إلى لجان الانتخابات للتصويت.

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