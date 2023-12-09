اليوم.. أشرف زكى ضيف برنامج "فى المساء مع قصواء"

يحل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم، ضيفًا على "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي.



ومن المنتظر أن يتم التطرق إلى ملف الانتخابات الرئاسية، وفيما يتعلق بالسياق الخاص بالمشاركة وأولويات المرحلة المقبلة، كما سيتم التطرق للقضية الفلسطينية ومستجداتها فى ضوء الموقف المصري الحاسم برفض التهجير.



وشهد برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الأسبوع الماضي، حلقة خاصة عن ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، قبل ساعات من الصمت الانتخابي المقرر له يوم الجمعة المقبل، وذلك بمشاركة المرشحين وحملاتهم مجتمعين لأول مرة على الهواء مباشرة، للإجابة عن تساؤلات ورسائل ختامية للمواطنين قبل أعمال التصويت المقرر لها الأسبوع المقبل.

وسبق للإعلامية قصواء الخلالي استضافة المرشحين الثلاثة بعد انطلاق الحملات الدعائية، في أول لقاءات لهم وحوارات منفردة لمدة ساعتين لكل منهم على الهواء، مع المرشح حازم عمر والمرشح فريد زهران والمرشح عبد السند يمامة، واختتمتها برئيس حملة المرشح عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي.