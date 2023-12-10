إطلاق ديوان "المستحيل" لـ محمد خير في صالون المرايا الأدبي.. 17 ديسمبر

يستضيف صالون المرايا الأدبي، الشاعر محمد خير؛ بمناسبة إطلاق ديوانه الجديد "المستحيل" أشعار بالعامية المصرية، على أن يدير اللقاء الكاتب علي قطب، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر الجاري، بمقر الصالون في 23 شارع عبد الخالق ثروت - الدور الثاني - وسط البلد - القاهرة.

ويعد "المستحيل" ثالث دواوين محمد خير بعد "ليل خارجي"، و"بارانويا"، ومن المقرر أن يتواجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، التي تنطلق في يناير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وعلى الغلاف الخلفي للديوان نقرأ:

لا مش تهيؤات

البيت

بيوسع بجد

السقف بيعلا

والشبابيك بتوطي

تجيب الناس م الشارع

فجاة بقيت ساكن في ميدان

متشرد

في أوضتي.

محمد خير

محمد خير؛ روائي وشاعر وكاتب قصة وصحفي مصري، ألّف العديد من الأشعار والروايات مثل "ليل خارجي"، أشعار بالعامية المصرية، "عفاريت الراديو"، مجموعة قصصية، رواية "سماء أقرب"، رواية "إفلات الأًصابع"، وأغنيات لمختلف الفنانين، من بينهم دنيا مسعود وزياد سحاب ولورا ميلاد ورولا عازر وفيروز كرواية وياسمينا فايد ولارا عليان وإيلي رزق الله، سبق وحصل على على جوائز ثقافية منها جائزة أفضل ديوان عامية، المسابقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة، "ليل خارجي"، 2001، جائزة ساويرس الثقافية، أفضل مجموعة قصصية، فرع شباب الأدباء، المركز الأول، عن مجموعة "رمش العين"، 2015.

علي قطب

كاتب ومهندس مصري من مواليد محافظة الغربية، صدر له أربع روايات هي "كل ما أعرف، أنثى موازية، ميكانو، الانتظار"، نشر في مجموعات قصصية مجمعة منها "غموض في مصر القديمة، يتذكرها دائما"، حاصل على جوائز ثقافية منها "جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في أدب الطفل، جائزة ساويرس الثقافية، جائزة وزارة الشباب والرياضة، جائزة إحسان عبد القدوس، جائزة اي ريد للقصة التاريخية، جائزة المجلس الأعلى للثقافة للمواهب الأدبية "دورة خيري شلبي".