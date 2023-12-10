رابط معرفة مقر اللجان الانتخابية.. عناصر البطاقة الانتخابية

زاد البحث عن رابط معرفة مقر اللجان الانتخابية من الموقع الرسمي التابع للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في الساعات الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ورغبة الناخبين في معرفة أماكن الإدلاء بأصواتهم للمشاركة الفعلية في اختيار رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة تصل مدتها إلى 6 سنوات.

رابط معرفة مقر اللجان الانتخابية

يستخدم الناخبين رابط معرفة مقر اللجان الانتخابية من خلال هذا الرابط من هنا لتحديد مكان الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 التي انطلق في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 في كافة اللجان التي تم اختيارها للانتخابات الرئاسية 2024 في جميع محافظات الجمهورية.

يدخل الناخب المقيد في قاعدة بيانات الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وله حق الإدلا بالصوت رقمه القومي المكون من 14 رقم في الخانات اللازمة والضغط على كلمة استعلم يظهر مكان الإدلاء بالصوت الانتخابي والذي غالبا ما سيكون في محيط السكن للناخب أو أقرب مقر له.

عناصر البطاقة الانتخابية

تتضمن البطاقة الانتخابية أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك لتسهيل عملية التصويت على الناخبين وهم كما يلي:-

1 - المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي النجمة.

2 - المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس.

3 - المرشح الرئاسي عبد السند اليماني رئيس حزب الوفد وؤمزه الانتخابي النخلة.

4 - المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم.

يضع الناخب علامة صح أمام الخانة الخاصة بالمرشح الذي يرغب في اختياره ويضع البطاقة الانتخابية في الصندوق الخاص باللجنة التي يدلي فيها بصوته الانتخابي.

طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية

يمكن اختيار أحد طرق الاستعلام التالية لمعرفة مقر اللجنة التي يدلي فيها الناخب بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 وهى كما يلي:-

الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

الحساب الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الفيس بوك.

من خلال خدمة الاستعلام الدليل عبر الرقم 141.

من خلال خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة عبر الرقم 5151.

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