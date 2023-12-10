يوم رد الجميل.. الآلاف يشاركون في الانتخابات الرئاسية بقنا (صور)

شهدت مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، توافد الآلاف من المواطنين في مقدمتهم السيدات وكبار السن استعدادا للمشاركة في انتخابات الرئاسة.

آلاف المواطنين توافدوا أمام لجان الانتخابات في مدينة نجع حمادي، حاملين أعلام مصر ولافتات مدون عليها صوتك من أجل مصر، وصوتك أمانة، وذلك قبل دقائق من فتح لجان الانتخابات، وبدوا في الدخول للتصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين ان اليوم هو يوم رد الجميل.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة قنا يبلغ 2 مليون و146 ألفا و51 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 312 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 341 لجنة فرعية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.