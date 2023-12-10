الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة السيسي تعقد غرفة عمليات مركزية لمتابعة بدء سير الانتخابات الرئاسية 2024

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

بدأت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، متابعة تصويت المصريين بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث بدأت عملها اعتبارًا من التاسعة صباح اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2024 مع انطلاق أولى أيام الاقتراع. 


وتتابع غرفة العمليات المركزية، وعبر التقنيات المتطورة والتواصل الميداني بالمندوبين في اللجان أماكن التصويت وجاهزيتها، مع استمرار الغرفة عملها على مدار الساعة خلال الثلاثة أيام للاقتراع. 


وأشارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى أن الغرفة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ من خلال التواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية. 


وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 9 آلاف و376 مركز اقتراع من بينها 11 ألف و631 لجنة فرعية بكافة انحاء جمهورية مصر العربية.


يذكر أن تصويت المصريين في الداخل حدده الجدول الزمني خلال أيام 10، و11، و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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