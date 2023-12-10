حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية 7 ديسمبر 2023

جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها التي يعتقد أنها تحدد شخصية الشخص، وتمثل جانبًا جيدا للقراءة والاضطلاع، مع ضرورة عدم الآخذ بها، كونها ليست حقائق مؤكدة، ونوضح في السطور التالية، ماذا تخبئ الأبراج لأصحابها اليوم 7 ديسمبر.

برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

يتم ضمان ذروة اللياقة البدنية لأولئك الذين يمارسون الرياضة. المكاسب المالية قد تبقي خزائنك ممتلئة. قد يضطر البعض منكم إلى العمل حتى في يوم عطلة اليوم. من المرجح أن يجعلك الأداء الحماسي لأحد أفراد العائلة فخورًا. قد لا تحصل على فرصة للمضي قدمًا في إجازة مخططة.

برج الثور (21 أبريل – 20 مايو)

يمكن لأولئك الذين يعانون من المرض لفترة طويلة أن يتوقعوا الشفاء المعجزة. الشراكة الخارجية ستؤتي ثمارها وتساعد على توسيع الأعمال التجارية. قد يساعدك زملاء العمل في الخروج من الزاوية الضيقة. قد تجلب الإضافة إلى العائلة الكثير من السعادة على الجبهة المنزلية. قد يتمكن أولئك الذين يقضون إجازة من رؤية بعض الأماكن الجديدة.

الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)

يمكن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من قبل أولئك الذين يعيشون حياة مستقرة من أجل اللياقة البدنية. قد يخطط البعض منكم لشراء سيارة أو جهاز. ستكون الاستراحة من العمل أكثر إنعاشًا وراحة. هذا يوم مناسب للقيام بشيء ما مع العائلة.

السرطان (22 يونيو – 22 يوليو)

هذا يوم مناسب لإبرام صفقة عقارية. على الصعيد المالي، قد تجد نفسك محظوظًا اليوم. قد يكون لدى المستقلين يومًا حافلًا. قد يضيف أحد أفراد العائلة إلى مكانتك من خلال إنجازاته. قد تتم دعوتك إلى حفلة أو القيام بشيء قد يستلزم السفر بعيدًا. فرصة امتلاك عقار قد تأتي إليك قريبًا.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

ويصبح شخص ما مرشدك على جبهة اللياقة البدنية ويقودك إلى الصحة الكاملة. قد يقدم لك زميل جديد نصيحة جيدة بشأن الاستثمار. قد يطلب أحد كبار السن معروفًا لا يمكنك تجنبه. من المرجح أن يكون نجاح أحد أفراد العائلة هو الأكثر إرضاءً. لا يمكن استبعاد رحلة أو نزهة مع الأصدقاء والعائلة. قد يخطط البعض منكم للادخار لشراء منزل أو عقار.

برج العذراء (24 أغسطس – 23 سبتمبر)

ومن المرجح أن يتعافي المرضى بشكل كامل. من المتوقع الحصول على نعمة مالية وقد تجلب لك أموالًا طائلة. الربح الجيد يمكن أن يجعلك تتجاوز الميزانية. ربما يكون أحد أفراد العائلة قد أعد لك مفاجأة اليوم. يجوز لصاحب التفكير الروحي أن ينطلق في رحلة حج. سيتم إصدار قرار الملكية لصالحك. من المرجح أن يتم الإشادة بجهودك على الصعيد الأكاديمي.

الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

من المرجح أن يكون العلاج المنزلي فعالًا. من المرجح أن تعطي الاستثمارات السابقة عوائد جيدة. من المرجح أن يكون لدى أصحاب المتاجر يوم حافل. أنت مستعد للاستمتاع بوقت رائع في لقاء عائلي. قد تسمح لك الرحلة الطويلة بالتفكير في الأمور. ويدل على وراثة الأموال والممتلكات عند البعض. أكاديميا، من المرجح أن تتفوق.

برج العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)

من المحتمل أن يتمتع البعض منكم بمكانة خاصة على الجبهة الاجتماعية. على الصعيد الأكاديمي، من الممكن الاعتراف في المجال الذي اخترته. قد تفكر في شراء أو بيع العقارات، حيث تبدو النجوم مواتية. يمكن للرحلة التي طال انتظارها أن تبقيك في حالة من الإثارة. من المرجح أن يقدم صديق العائلة نصائح صحية جيدة. قد تكون الوظيفة الجانبية مرهقة للغاية للوقت والطاقة.

برج القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر)

سوف تستفيد من أخذ استراحة من ممارسة التمارين الرياضية المعتادة. من الممكن توقع بعض الأخبار الجيدة على الصعيد المالي. سيتمكن رجال الأعمال من اغتنام الفرصة لإبرام صفقة مربحة. ستكون قادرًا على إضفاء المرح والبهجة على الجبهة الداخلية. أولئك الذين يفكرون في رحلة طويلة سيقضون وقتًا رائعًا. هناك احتمال للانتقال إلى منزل جديد أو مدينة جديدة بالنسبة للبعض.

برج الجدي (22 ديسمبر – 21 يناير)

قد يبدأ الروتين الصحي الجديد في تقديم فوائد صحية على الفور. من المرجح أن يتم استلام المتأخرات التي كنت تنتظرها لفترة طويلة. قد تحتاج إحدى القضايا التجارية العالقة إلى التسوية على سبيل الأولوية اليوم. ستساعد توجيهاتك أحد أفراد العائلة على تحقيق أحلامه. أولئك الذين هم على خلاف بشأن الممتلكات سوف يجدون حلًا وديًا. سوف تقدم على الصعيد الأكاديمي وتضيف إلى سمعتك.

الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

يمكن لأولئك الذين يمارسون التأمل واليوجا أن يتوقعوا تجديدًا كاملًا. من المرجح أن يتم إصدار الدفعة المنتظرة قريبًا. سوف تنجح في جعل الأمور على جبهة العمل تتحرك وفقًا لسرعتك. قد يجدك كبار السن أكثر مسؤولية من ذي قبل. المتعة الكاملة متوفرة لأولئك الذين يخططون للنزهة. قد يتم الثناء على المهمة المقدمة على الصعيد الأكاديمي.

الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

سيحتاج أولئك الذين لا يتمتعون باللياقة البدنية إلى بذل قصارى جهدهم لتحقيق اللياقة البدنية. الوثائق المتعلقة بالقرض الذي تسعى للحصول عليه قد تبقيك مشغولا. تعد الصفقة الخارجية بجلب بعض الفرص الرائعة. من المرجح أن تصبح الواجهة العائلية مكانًا حيويًا قريبًا. إن القيادة عبر الريف ستكون بمثابة وسيلة للتخلص من التوتر. يمكن أن تكون الصفقة العقارية استثمارًا جيدًا.