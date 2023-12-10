الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أهالي المطرية يصطفون أمام اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية

مقار اللجان الانتخابية
مقار اللجان الانتخابية

شهدت مقار اللجان الانتخابية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين حرصوا على الزحف نحو اللجان منذ الصباح الباكر استعدادًا لفتح باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية في مشهد حضاري وراقي، وتواجد رجال الشرطة بمحيط اللجان لتأمين عملية التصويت وحراسة العُرس الديمقراطي، حيث ساهم وجود رجال الشرطة في تنظيم الطوابير بمحيط بعض اللجان التي شهدت إقبالا كبيرا وكثيفا منذ فتح باب التصويت.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران

مقار اللجان الانتخابية
مقار اللجان الانتخابية
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