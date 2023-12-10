طوابير أمام لجان الوراق فى أولى ساعات الانتخابات الرئاسية

اصطف الناخبون منذ الثامنة من صباح الأحد أول أيام الانتخابات الرئاسية، أمام مقر لجان منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.