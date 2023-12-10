المئات يحتشدون أمام لجان مدرسة شجرة الدر فى المنصورة

شهدت مدرسة شجرة الدر الإعدادية بمدينة المنصورة توافد المئات قبيل بدء التصويت وعملية الاقتراع، معبرين عن رغبتهم في المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وتواجد المواطنون قبل فتح باب لجان الاقتراع تأكيدًا أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لإيصال رسالة للعالم.

وقال مختار إبراهيم، موظف، إنه تواجد قبل فتح اللجان الانتخابية بنصف ساعة للمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أنه اصطحب أسرته بالكامل للمشاركة في الانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.