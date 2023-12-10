مستشار الرئيس الفلسطينى يطالب بإعادة النظر فى تركيبة مجلس الأمن (فيديو)

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه لابد من تكرار محاولات حل القضية الفلسطينية عبر المؤسسات الأممية، والكرة الآن ليست في ملعبنا.

وأضاف "الهباش"، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية": "علينا ألا نستسلم، ويجب أن يستخدم العرب لغة مختلفة مع الطرف الأمريكي، واستخدام مصالح الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، ولم يعد منطقيًا أن تتحكم 5 دول في كل مصائر الشعوب في العالم، ويمكن إعادة النظر في تركيبة مجلس الأمن".

وواصل: "تحقق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما يريد، وأحداث 7 أكتوبر شكلت طوق نجاة له وأجلت حسم مصيره لما بعد الحرب، ولذلك هو معني بتمديد عمليته العسكرية على قطاع غزة".