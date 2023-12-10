الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطينى يطالب بإعادة النظر فى تركيبة مجلس الأمن (فيديو)

محمود الهباش
محمود الهباش

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه لابد من تكرار محاولات حل القضية الفلسطينية عبر المؤسسات الأممية، والكرة الآن ليست في ملعبنا.

وأضاف "الهباش"، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية": "علينا ألا نستسلم، ويجب أن يستخدم العرب لغة مختلفة مع الطرف الأمريكي، واستخدام مصالح الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، ولم يعد منطقيًا أن تتحكم 5 دول في كل مصائر الشعوب في العالم، ويمكن إعادة النظر في تركيبة مجلس الأمن".

وواصل: "تحقق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما يريد، وأحداث 7 أكتوبر شكلت طوق نجاة له وأجلت حسم مصيره لما بعد الحرب، ولذلك هو معني بتمديد عمليته العسكرية على قطاع غزة".

محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني القضية الفلسطينية القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة إسرائيل مجلس الأمن نتنياهو أحداث 7 أكتوبر غزة

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