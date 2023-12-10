الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أبرزها افتتاح معرض "أعمال بيت جميل" للفنون.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

افتتاح معرض أعمال خريجي بيت جميل للفنون التراثية بالقاهرة، واحد من فعاليات أجندة الدستور الثقافية،  لهذا اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

التفاصيل الكاملة لأجندة "الدستور" الثقافية اليوم

في السادسة مساء، تفتتح بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالمنيرة، فعاليات معرض أعمال خريجي بيت جميل للفنون التراثية في القاهرة السنوي.

ويضم المعرض العديد من الأعمال الفنية الإبداعية المستوحاة من عالم الفنون التراثية لخريجي بيت جميل للفنون التراثية الموهوبين في فن الخزف والجبس والنجارة وصناعة المعادن.

وتتضمن مجموعة من الأعمال الفنية التي عملوا على تطويرها منذ تخرجهم.من الرسم وتشكيل الخزف إلى الحفر على المعادن وتصميم وحدات الإضاءة والحلي، كل قطعة عرض تحكي قصة فريدة وتقدم نظرة عابرة على التراث الثقافي الغني لهذه الفنون.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وفي الخامسة مساء، تعقد ببيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالأزهر، لقاء جديد من لقاءات ملتقى وورشة بيت الشعر العربي، والتي تتضمن مناقشة لديوان الشاعر محمد ربيع حماد، "ثمل بأخطاري اللذيذة".

ويناقش الديوان كل من: الناقدة دكتورة نداء عادل، الناقد دكتور حسام جايل، الناقد دكتور أشرف الشحات، ويدير الأمسية مدير الملتقي الشاعر أحمد زيدان.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضًا، يحتضن مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بشارع المعز، في السادسة مساء، حفل جديد من حفلات "فرقة النيل للآلات الشعبية"، شعبة التنورة ومجموعة النوبة، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الخامسة مساء، تعقد بقاعة المؤتمرات، بالمجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، مائدة مستديرة تحت عنوان "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".. اليوبيل الماسي 75 عامًا  1948 ــ 2023.

يدير المائدة المستشار خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، ويشارك فيها كل من الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي العام،  والأنبا أرميا - الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي المستشار بدر الطويل- رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة، والدكتور جميل حبيب، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، ودينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، والمستشارة رشا الشنواني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

كما يشارك فيها أيضًا الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء، والدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والمستشار نير عثمان  وزير العدل الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة رمضان، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وفي أجندة "الدستور" الثقافية، وفي إطار الذكري المئوية لفنان الشعب سيد درويش، تستقبل القاعة الكبري بمكتبة الإسكندرية، في السابعة مساء، أوبريت "يا عزيز عيني"، بمشاركة أوركسترا شباب وكورال مكتبة الإسكندرية.

غناء النجم علي الحجار، أميرة أحمد، أحمد حمدي رؤوف. وتمثيل: أحمد عسكر – محمد أمين – نادر محسن مخرج منفذ محمد فاروق، قيادة الأوركسترا دكتور ناير ناجي، كتابة وإخراج سعيد قابيل.

في ذات السياق، وفي أجندة "الدستور" الثقافية، يحتضن مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، في الثامنة مساء، حفل جديد من حفلات "وهابيات"، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي.

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها: أنت عمرى، همسة حائرة، نبتدي منين الحكاية، قلبى بيقولى، خايف أقول، سهرت منه، حمال الأسية، لولا الملامة، دارت الأيام. الحفل  أداء: هند النحاس، يحيى عبد الحليم، أحمد عصام، وريم كمال.

أجندة الدستور الثقافية نتاج مشاريع تخرج بيت جميل مركز ابداع بيت السحيمي مئوية الفنان سيد درويش النجم علي الحجار مكتبة الاسكندرية المجلس الأعلى للثقافة

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