الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النمنم لـ"الشاهد": قضية التكفير تعتبر نوعًا من الدعوة للقتل وتحتاج لإعادة النظر

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن قضايا التكفير تحتاج لإعادة الحسبة فيها لأن قضية التكفير تعتبر عمليًا نوعًا من الدعوة للقتل.

 

وأضاف، "النمنم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أنه كما عملنا قانون دور العبادة الموحدة، فنحتاج لقوانين وتشريعات تتقدم بها الحكومة للبرلمان متمنيًا أن يتم إنجازها.

 

وتابع، أن الدولة ينبغي أن تحسم التشريعات، مؤكدًا أن الدولة حسمت الشأن الديني وأنه من اختصاص الأزهر ودار الإفتاء، والأوقاف، وهذا الشأن لا يجوز خصخصته لأننا لا نسمح بوزارة داخلية خاصة، مشيرًا إلى أن هناك جمعيات أغنى من وزارة الأوقاف ولديها أموالًا أكثر من الأزهر الشريف ولذا يجب أن ينبغي أن يتم النظر إليها. 

 

وأكد أنه لا يوجد قضاء خاص وعام، ويوجد نائب عام واحد فقط والملف الديني ينبغي أن يكون لدى الأزهر ودار الإفتاء ثم وزارة الأوقاف فقط.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

حلمي النمنم قضية التكفير الدعوة للقتل تحتاج لإعادة الحسبة قانون دور العبادة الموحدة الشأن الديني

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