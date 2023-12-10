عماد الدين حسين يوجه رسالة للمتكاسلين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

وجه الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، رسالة لكل من يتكاسل عن أداء دوره في إدلاء صوته في الانتخابات، قائلًا: "إن هناك جزءًا في الدستور يتعامل مع فكرة التصويت بأنها واجب وليس حرية شخصية".

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc، أنه لو تم تعميم هذه الفكرة ومدّها على استقامتها، وبأن كل شخص يقول بأنها حرية شخصية، نكون بذلك قد نزعنا الانتخابات من قيمتها الأساسية وهي التنافس واختيار الأفضل.

وأوضح أن القانون أقر بغرامة لمن يتخلف على الإدلاء بصوته في الانتخابات وتقدر بـ 500 جنيه، لافتًا إلى أن المشاركة السياسية قائمة على التنافس.