كاتب صحفى: البعض يستهدف تزييف إرادة المصريين.. وتشويه أى شىء إيجابى

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن أكبر ضمان لنجاح أي عملية انتخابية هو الحضور الجماهيري الكبير، لافتًا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية من شأنها أن تنسف أي تشكيك في العملية الانتخابية.

وأضاف الكاتب الصحفي خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc، أننا في الانتخابات عامة تخلصنا من الاستقطابات الحادة التي كانت تشهدها انتخابات سابقة، معقبًا: "هذه ميزة وليست عيبًا".

وأوضح الكاتب الصحفي علي السيد، أن أفضل أنواع الانتخابات ألا تكون تحت ضغط من أي مرشح، وبالتالي تكون لك عملية الاختيار واضحة ودون أي محاذير، حيث كنا نقع في أوقات كثيرة جدًا تحت ضغوط دينية أو حزبية من يسار أو يمين، أما الآن فإننا أمام رؤى انتخابية طرحت من خلال أربع مرشحين، وهذه الرؤى يفترض أنها وصلت إل الجميع، معقبًا: "إذا كان ذلك واضحًا أمام الناخب، فإن ذهابه إلى الانتخابات هو الضرورة والضمانة الأساسية والأكيدة".

وأكد أن الدولة المصرية وفرت كل السبل لكي تكون العملية الانتخابية ناجحة، من حيث الإشراف القضائي الكامل، بالإضافة إلى وجود الرقابة من المنظمات الدولية على العملية الانتخابية، فضلًا عن وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن عدم الذهاب للمشاركة في الانتخابات لا يمثل موقفا، وإنما الموقف هو ما يشهده صندوق الانتخابات، وبالتالي لا ينبغي للمواطن المصري أن يتخلى عن إرادته، معقبًا: "البعض يستهدف تزييف إرادة المصريين.. وتشويه أي شيء إيجابي".