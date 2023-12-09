السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: أى اعتداء على سيادة مصر سيشكل تهديدًا للأمن الإقليمى والعالمى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الأوضاع الميدانية في فلسطين سيئة جدًا من الناحية الإنسانية، وهو ما أقر به الأمين العام للأمم المتحدة وممثلو كل الهيئات الدولية ذات الصلة بالأوضاع الإنسانية، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي لا يبدو أنه سيتوقف.

وأضاف رشوان في مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "cbc" أن الجهود الدولية تجاه الأوضاع بفلسطين غاية في التعسف، وأمريكا تواصل تبنيها لإسرائيل وتحميها.

ضياء رشوان: نرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

وأكد أن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، مشيرًا إلى أن اعتداء على سيادة مصر سيشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والعالمي.

وتابع أن درجة الوعي من الشعب المصري فيما يخص القضية الفلسطينية لم نكن نحلم بها وهي الواقي والداعم للدولة المصرية وقراراتها فيما يخص هذا الملف.

مصر القضية الفلسطينية فلسطين ضياء رشوان في المساء مع قصواء تهجير الفلسطينيين

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