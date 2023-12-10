الأحد 10 ديسمبر 2023
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محافظات

أمين شباب الاتحاد الديموقراطى: المشاركة الانتخابية تؤكد وعى المصريين (فيديو)

الدكتور محمد كامل
الدكتور محمد كامل صديق

أكد الدكتور محمد كامل صديق، أمين شباب الجمهورية بحزب الاتحاد الديموقراطي، أننا بصدد عُرس ديمقراطي هام جدًا، حيث يشارك جميع فئات المجتمع في كافة ربوع مصر في الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن  صوت كل مصري أمانة والدولة تنتظر من أبنائها المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستو"، أن الحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية وتوعية المواطنين واجب على كل شخص يدرك أن المشاركة تؤكد على الديمقراطية التي تشهدها الدولة المصرية، ووجود كل فرد هام جدًا لإثبات للعالم كله أننا دولة قوية بشبابها وأبنائها، فكل مواطن مصري له دور ليثبت أن مصر تشهد حراك سياسي ديمقراطي.

وأوضح أن من أهم حقوق المواطن وواجباته المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، واختيار رئيس لهذه الدولة العريقة، وأن يقول كل مصري بالتعبير عن رأيه ويقول كلمته، فالأمر ليس داخليًا فقط، ولكن العالم كله ينظر للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن واجبنا أننا نكون على قلب رجل واحد ونشارك بالأداء بأصواتنا في الانتخابات، لنثبت أن الشعب المصري صاحب قراره.

وطالب جميع الشباب وطوائف الشعب المصري من أقباط وشيوخ وفلاحين وعمال، والمرأة المصرية، وأساتذة الجامعات، بالمشاركة غدًا في العُرس الانتخابي، مؤكدًا على وعي المواطنين والشباب لأن الشعب المصري دائمًا يثبت للعالم بأنه بجانب وطنه ورفعة شأنه دائمًا.

واستعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدًا الأحد  وتستمر لـ3 أيام، حيث تم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية.

وتضم محافظة الإسكندرية 351 مقرًا انتخابيًا يتضمن 35 مركزًا للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد الناخبين بعروس المتوسط  4 ملايين و300 ألف ناخب.

 

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