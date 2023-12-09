أستاذ بـ"آداب الإسكندرية": نراهن على وعى الشباب بالانتخابات الرئاسية "فيديو"

أكدت الدكتورة نادية السيد عبدالقادر، مدرس المنطق وفلسفة العلم بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كونها استحقاقا دستوريا هاما لجميع فئات الشعب المصري، خاصة الشباب الذي نراهن عليه في المشهد الانتخابي لرسم مستقبل مصر.

وأضافت "عبدالقادر"، لـ"الدستور"، أن الجامعة خلال الفترة الماضية كان لها دور إيجابي مع طلاب وشباب الجامعات للتصدي لكل محاولات تزييف الوعي الذي يتم من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن مهمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكمواطنين قبل أي شيء، هي توعية شبابنا، لأن أكبر ثروة هي شباب الجامعات فهم قادة المستقبل، الذين لا بد أن نكون حريصين على تأمينهم من تزييف الوعي، وإعمال عقولهم في الاختيار الواعي الرشيد.

وأشارت إلى أن رسالتنا هي تدعيم الشباب بأن يكونوا أصحاب قرار، فهم قوة لا يستهان بها ونراهن عليها، مضيفة أن رسالتها للشباب "كن إيجابيا، شارك في اختيار ورسم مستقبل الغد، انزل وقول أنا ليا صوت".

استعدادات الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

واستعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال الانتخابات الرئاسية التي تنطلق بدءًا من غدٍ الأحد وتستمر لـ3 أيام، حيث تم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية، وتجهيزات كافة المقرات الانتخابية.

وتضم محافظة الإسكندرية 351 مقرا انتخابيا تتضمن 35 مركزا للوافدين، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، حيث يبلغ عدد الناخبين بنطاق محافظة الإسكندرية 4 ملايين و300 ألف ناخب.