الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقيب صيادلة الإسكندرية: المشاركة الانتخابية تعكس قوة الشعب المصري أمام العالم (فيديو)

نقيب الصيادلة بالإسكندرية
نقيب الصيادلة بالإسكندرية

أكد الدكتور محمد إنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لكل مواطن مصري، مشيرًا إلى إن المشاركة الانتخابية تعكس قوة الشعب المصري أمام العالم.

وأضاف لـ"الدستور" أن الظروف التي تحيط بالدولة المصرية تحتاج تكاتف كل فرد في الشعب المصري من خلال التواجد أمام صناديق الاقتراع للتعبير عن رأيه، وإيصال صورة مصر القوية للعالم كله في حالة الزخم والضائقة التي تحدث في قطاع غزة، ليعرف الجميع أن شعب مصر قادر على تحديد مصيره، ومهتم بالتواجد ومشاركة حقوقه السياسية والوطنية في إبداء رأيه في الانتخابات.

وأشار إلى أن الشعب المصري سوف يتواجد منذ اليوم الأول أمام اللجان الانتخابية لأن هذا حق وواجب مهم، للتعبير عن نفسه ورائيه ليكون مشاركة كل مواطن مصري بمثابة رسالة للعالم كله بالتواجد  والإيجابية، مشيرًا إلى أن الملايين ممن لهم الحق في التصويت يجب أن يتواجدوا أمام صناديق الاقتراع ليصلوا صوتهم وصورة مصر القوية وشعبها الوطني.

وأكد على الثقة في أبناء مصر هي نابعة من الوعي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية والذي تحرص عليه كافة الفئات من الشعب المصري الذي سوف يثبت للعالم أنه صاحب قرار.

وفي هذا السياق استعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال الانتخابات الرئاسية التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر لـ3 أيام، حيث تم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية.

وتضم محافظة الإسكندرية 351 مقرا انتخابيا يتضمن 35 مركزا للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، لافتًا أن عدد الناخبين بعروس المتوسط يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.

 

 

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