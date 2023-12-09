6 مصابين في حادث تصادم سيارة بالشروق

وقع حادث تصادم سيارة ملاكى وسوزوكى أعلى الطريق في منطقة الشروق، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص قامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى.

حرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.





كان قد ورد بلاغًا بحادث مرورى فى الشروق، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامه بأخرى، ونتج عنه إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وجرى رفع حطام الحادث بالكامل وتسيير حركة السيارات.