السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تسلم البرنامج الانتخابي للمرشحين الأربعة في المقرات الرئيسية لحملاتهم

جانب من اللقاءات
جانب من اللقاءات

التقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بالحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة لرئاسة مصر ٢٠٢٤ – ٢٠٣٠.

وخلال اللقاءات سلمت التنسيقية الحملات الانتخابية نسخة من البرنامج الانتخابي المُعد من قبل التنسيقية للرئيس القادم، والذي صاغته بعد أن أجرت ٦٢ لقاءً وزيارة مع عدد من الأحزاب والنقابات والهيئات القومية والدينية وجولات بالمحافظات الحدودية.

وركزت اللقاءات على تقديم أبرز الأفكار والحلول المُتضمنة في البرنامج، ومختصر عن أبرز الآليات التي تضمن الوصول إلى الهدف الرئيسي وهو التنمية في مظلة ديمقراطية والسبيل في تحقيق ذلك السلام الداخلي والعالمي.

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