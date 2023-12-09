السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "ماعت": المشاركة فى الانتخابات تشعر المواطن بتأثيره

أيمن عقيل
أيمن عقيل

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمتحدث باسم ائتلاف "نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن المشاركة في الانتخابات حق وواجب وأمر مهم جدًا.

وأضاف رئيس مؤسسة ماعت خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن مؤسسة ماعت أنشأت حملة "لعلمك" لتوعية المواطنين والحث على عملية المشاركة السياسية، متابعًا: "كنا نحدث الناس عن فكرة المواطنة، حيث يجب أن تشعر أنك مواطن في وطن وليس فردًا على أرض".

وتابع: "هناك فرق كبير جدًا بين المواطن الذي له حقوق وعليه واجبات وبين الفرد الذي ليس له الحق في ذلك"، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تشعر المواطنين بالمواطنة الحقيقية وأنك شريك في صنع واتخاذ القرار.

واستكمل: "نتمنى أن يشارك جميع المصريين ويذهبون إلى صندوق الاقتراع وهذا يعطي رسالة حقيقية للعالم، لأن الأمر اختلف بعد 7 أكتوبر".

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