السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير المفاوضات الفلسطينية الأسبق: أمريكا على شفا هزيمة استراتيجية وغزة كلمة السر

حسن عصفور
حسن عصفور

قال الدكتور حسن عصفور، الوزير الفلسطيني السابق للمفاوضات، إنه لا يوجد أمل في تحرير كل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى الشائعات التي تتحدث عن "تبييض السجون الإسرائيلية من أي أسير فلسطيني".

وأوضح عصفور، في مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال ينفذ عمليات عسكرية واسعة النطاق بهدف القضاء على قطاع غزة وتحويله إلى أنقاض، وإرجاعه إلى العصر الحجري بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي القضاء على أي تواجد عسكري لحركة حماس، مؤكدًا أن قضية الأسرى هي جزء من المفاوضات التي تجري بين الطرفين، وليست كل المفاوضات.

وأشار عصفور، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لا يستطيع القضاء على حركة حماس ومحوها من الوجود، موضحًا أن الاحتلال يشارك في مؤامرة لفرض هيمنته على المنطقة وتنفيذ المخطط الأمريكي الذي تعرض لصدمة بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولهذا السبب يشن الاحتلال حملة إبادة وتهجيرًا قسريًا ضد شعب غزة الدفاعي.

وقال عصفور، إن ما يجري في غزة هو جريمة حرب يرتكبها الاحتلال بمباركة من الغرب، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم الاحتلال وتمده بالأسلحة والمال ليواصل عدوانه على فلسطين، ووصف ذلك: "أمريكا على شفا هزيمة استراتيجية وغزة كلمة السر".

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