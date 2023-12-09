قبل قطع الخدمة.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023

يكثف مواطنون البحث من مختلف المحافظات البحث عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكيفية سدادها، أخر موعد للسداد، وذلك لارتباطها بالانترنت المنزلي الذي ترتبط به العديد من الوظائف والمهام اليومية لا سيما المذاكرة والاستعداد الاختبارات منتصف العام.

فاتورة التليفون الأرضي

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي والاستعلام عنها عبر الموقع الالكتروني بشكل ربع سنوي، وذلك في شهر يناير، وإبريل، ويوليو، وأكتوبر من كل عام، لذا يتساءل المستخدمون في مختلف المدن والقرى عن آخر موعد لسداد أكتوبر.

ويسمح للمواطنين سداد فاتورة شهر أكتوبر الماضي في شهر ديسمبر قبل فرض الغرامة، حيث تمنح الشركة فترة شهر للمستهلكين قبل تحويل الخط إلى استقبال فقط.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023

يمكن الاستعلام عن فواتير الهاتف الأرضي باستخدام الاسم والرقم بالطريقة التالية:

1- قم بزيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر الانترنت من هنا.

2- قم بإدخال كود المحافظة الخاص بك.

3- أدخل رقم الهاتف الأرضي الخاص بك.

4- انقر على زر "عرض الفواتير" للحصول على تفاصيل الفواتير.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

يمكن استخدام عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي، بما في ذلك منافذ الشركة المصرية للاتصالات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، والبريد المصري، ووسائل الدفع الإلكتروني مثل "فودافون كاش" و"بي" و"أمان" و"سداد" و"ممكن" و"خدماتي" و"فوري" و"مصاري"، وأجهزة الصراف الآلي في البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي من موقع WE

توفر المصرية للاتصالات خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي خلال شهر ديسمبر 2023، إذ يمكن القيام بذلك عن طريق الدخول إلى موقع الشركة من خلال الرابط المتاح هنا. بعد ذلك، قم باختيار خيار دفع فاتورة التليفون الأرضي، حيث ستظهر لك 3 خيارات للاستعلام، وهي الاستعلام بالتليفون، والاستعلام برقم الحساب، واستعلام عن الخط الجديد.