السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عصام شيحة: أصبح من العار أن تتكلم أمريكا عن حقوق الإنسان داخل الدول

عصام شيحة
عصام شيحة

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن صور الرجال الفلسطينيين الذي قام الاحتلال الإسرائيلي بتصويرهم عرايا، هي صور مهينة للكرامة الإنسانية وتحط منها، كما أنها صور تمثل كل الجرائم التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية الذي نص عليها القانون الدولي الإنساني. 

وأضاف عصام شيحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن هذه الصور تؤكد أن إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، خالفت كل الاتفاقيات والمواثيق  الدولية، لافتًا إلى أن اليوم نحتفل بمرور 75 عامًا على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. 

وتابع: "أتصور أن منظومة حقوق الإنسان تعرضت لضربة قاسمة بما يحدث في غزة، ولأول مرة يتضح أمام الرأي العام العالمي أن هناك ازدواجية في المعايير". 

وأكد أنه يوجد خمس دول تطالب تحقيقًا في جرائم إسرائيل، لافتًا إلى أنه أصبح من العار أن تتكلم أمريكا عن حقوق الإنسان داخل الدول، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت منظومة حقوق الإنسان في كثير من الأحيان كأداة للتدخل في الشئون الداخلية للدول، كما أن إسرائيل تتعمد إهانة الشعب الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية المنظمة المصرية حقوق الانسان القانون الدولي الإنساني

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