محافظ مطروح: جاهزون لاستقبال الانتخابات وعلى الجميع المشاركة

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ستظهر وقوف الشعب المصري خلف ووطنه باختيار رئيسه بإرادته.

وناشد شعيب في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" جميع المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلًا: "انزل شارك بصوتك لأنه أمانة، عبر عن رأيك في الصندوق" مؤكدًا أن المشاركة ستظهر مدى وعي الشعب المصري.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستعطي رسالة للعالم كله أن الشعب المصري يعرف جيدًا واجباته وحقوقه، مشيرًا إلى أن الانتخابات تعتبر عرسًا انتخابيًا يظهر قيمة مصر أمام العالم كله.

اللواء خالد شعيب: جميع مدن مطروح جاهزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية

كما أشار إلى أن جميع مدن محافظة مطروح جاهزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة الأيام، متابعًا: "لدينا 8 لجان عامة و149 مقرًا انتخابيًا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى 19 مركزًا انتخابيًا للوافدين بإجمالي 35 لجنة انتخابية".

وتابع: "الجميع مستعد للانتخابات للخروج بنموذج رائع أمام العالم كله بهذا العرس الانتخابي الديمقراطي".