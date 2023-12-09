السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": قناصة الاحتلال تصطاد كل من يقترب من مستشفى كمال عدوان بشمال غزة

قناصة الاحتلال
قناصة الاحتلال

قال مراسل قناة "إكسترا نيوز" عوض الغنام، إن الأوضاع الأمنية في شمال غزة متدهورة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي في قطاع غزة انهار بشكل كامل.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن القناصة الإسرائيلية في أعالي المباني وعلى الطرق تصطاد كل من يقترب من مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

مراسل “إكسترا نيوز”: 17 ألفًا و800 شهيد و48 ألف مصاب بغزة

وأشار إلى أن هذا المستشفى هو الوحيد الحيوي والذي يمثل بارقة أمل لعدد من الإصابات في شمال قطاع غزة، موضحًا أن انهيار القطاع الصحي في غزة انعكس سلبًا على عدد الشهداء الذي وصل اليوم إلى 17 ألفًا و800 شهيد، بالإضافة إلى 48 ألفًا من المصابين.

وتابع: "هناك طائرة واحدة أقلعت اليوم من مطار العريش وهي طائرة قطرية تحمل عددًا من مزدوجي الجنسية، وبعد غد الإثنين ستكون هناك زيارة مهمة لوفد الأمم المتحدة إلى مدينة العريش، لكن لا توجد معلومات عن تلك الزيارة".

المساعدات الإنسانية غزة قطاع غزة معبر رفح اكسترا نيوز

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