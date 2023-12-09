السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": دخول 129 ألف لتر سولار وشاحنتى غاز إلى غزة

شاحنة غاز إلى غزة
شاحنة غاز إلى غزة

كشف مراسل قناة إكسترا نيوز عوض الغنام، عن مستجدات الأوضاع في معبر رفح بشأن حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة. 

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن أغلب المساعدات التي دخلت القطاع مصرية، حيث وصل صباح اليوم 129 ألف لتر من السولار وشاحنتان محملتان بالغاز، خصوصًا أن الجانب الفلسطيني في أمسّ الحاجة لغاز المنازل في ضوء انهيار كل البنية التحتية بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضاف أن المساعدات ما زالت مستمرة حتى الآن في الدخول، وكذلك خروج الشاحنات التي أفرغت حمولتها ورجعت إلى الجانب المصري.

وأشار إلى وصول عدد كبير من المصابين إلى الجانب المصري وتم نقلهم إلى المستشفيات المتخصصة، وهناك عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الفرنسي الذي تم تدشينه في ميناء العريش.

مراسل "إكسترا نيوز": تجهيزات لإنشاء مستشفى ميداني إيطالي في غزة

وتابع: "الفريق الإيطالي الذي عبر إلى الجانب الفلسطيني أمس الأول يبحث تجهيزات إنشاء مستشفى ميداني في جنوب قطاع غزة لعلاج المصابين"، مشيرًا إلى أن هذا سيكون المستشفى الميداني الثالث بعد الأردني والإماراتي في قطاع غزة.

المساعدات الإنسانية غزة قطاع غزة معبر رفح اكسترا نيوز

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