السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

علاء الباز رسام بدرجة مبدع.. بدأ من المنصورة ويحلم بالعالمية (صور)

لوحة
لوحة

"فرشة وشوية فحم وقلم".. بهذه الأدوات استطاع علاء الباز البالغ من العمر 26 عاما، أن يبدع في عالم الرسم غير التقليدي، فلم يجد سوى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر لوحاته الفنية.

علاء الباز 26 ابن مدينة المنصورة محافظه الدقهلية، اكتشف حبه للرسم منذ الطفولة، حيث أكد أن أول رسمة له كانت في سن الـ6 سنوات، والتي كانت عبارة عن رسمة كرتونية.

قال "الباز" خلال حواره مع "الدستور" أنه تعامل مع الموهبة بتطويرها وقضاء الساعات في تنميتها من خلال العمل علي معرفة أحدث الإبتكارات في مجال الرسم والتلوين.

وأكد "الباز" أن في بداية الأمر وجد العديد من العقبات في أول الطريق، الأمر الذي دفعه لنشر رسوماته على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رفض فكرة الرسم من الأهل لعدم تضييع الوقت.

"الرسم بنسبه ليا هو الحياة".. هكذا عبر "الباز"، على حبه للفن والرسم بشكل خاص، مؤكدًا  أنه لم يتخيل حياته بدون رسم، فدائمًا ما يرئ أن الرسم هو السبب في تطوير حياته.

 

وعن أفضل أنواع الرسم قال: "أحب رسم البورتريه هناك حكاية خلف كل وجه"، مشيرًا إلى أن من دعمه في مشواره الفني هو شقيقه الأكبر، بل ساهم في نشر لوحاته عبر صفحته الشخصية.

أضاف "الباز"، أنه يرسم بجميع الأدوات مثل الألوان الزيتيه والفحم والوان الباستيل ولكن هناك حب خاص للقلم الرصاص، مشيرًا أن الرسم بالرصاص هو الأصل في الرسم.

المنصورة علاء الباز محافظة الدقهلية الطفولة مدينه المنصوره الدستور

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