السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني، على استمرار جهود اللجان المركزية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذه الحملات لا تنتهك الصمت الانتخابي لأنها لا تدعم أي مرشح بعينه بل تحث الجماهير على التصويت لصالح مصر.

وأوضح في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن العمل الأهلي يلعب دورا مهما في خدمة المجتمع والوطن، ولذلك تهدف الحملة إلى الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وتذكيرهم بحقهم الدستوري في اختيار رئيسهم، مشددا على أن نسبة المشاركة ستعكس أهمية الانتخابات الرئاسية المصرية على الصعيد الدولي.

وقال إن غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والغرف الفرعية بالمحافظات تعمل على مدار الساعة للإجابة على أي استفسارات تتعلق بالعملية الانتخابية وتوجيه المواطنين إلى مقراتهم الانتخابية وتسهيل وصولهم إلى اللجان، مع الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا مثل ذوي الهمم والنساء والمسنين. 

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