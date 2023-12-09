السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كلوب يعلق على إنجاز محمد صلاح بعد وصوله لـ 200 هدف مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على إنجاز نجمنا المصري محمد صلاح بعد وصوله 200 هدف مع الريدز.

وقال كلوب في تصريحات ما بعد اللقاء عن هذا الإنجاز: “لا يمكنك تسجيل 200 هدف إذا كنت فقط تسجل في أفضل مبارياتك، وأن تكون حاضرًا في المباراة وتكون تهديدًا للخصم هذا مايصنع تلك الأرقام”.

أول تعليق من صلاح بعد هدفه الـ 200

وسبق أن عبر محمد صلاح مهاجم ليفربول عن سعادته بإنجازه التاريخي الذي تحقق في فوز فريقه على كريستال بالاس 2 / 1 اليوم السبت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز مبديا تفاؤله بقدرات فريقه على التتويج بالألقاب في نهاية الموسم.

سجل صلاح هدف التعادل لليفربول رافعا رصيده إلى 200 هدف بقميص فريقه الإنجليزي في كل البطولات ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ النادي والأول منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

تحدث قائد منتخب مصر عن إنجازه التاريخي مع ليفربول عقب اللقاء، قائلا عبر قناة TNT سبورتس "أنا سعيد بالرقم القياسي إنه شعور عظيم، ولكن يبقى الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة".

ويعتلي ليفربول قمة الترتيب في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي سيواجه أستون فيلا في وقت لاحق اليوم السبت.

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