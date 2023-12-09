السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة بورسعيد تنهي استعدادتها لاستقبال أكثر من 533 ألف ناخب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة أنهت الاستعدادات الخاصة باستقبال العرس الديمقراطي “الانتخابات الرئاسية 2024”، في إطار استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية التي تفصلنا عنها ساعات قليلة وتستمر فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية والمعنية كثفت جهودها  لتجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة على أعلى مستوى وامدادها بجميع المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

وأوضح محافظ بورسعيد أن عدد الناخبين بمحافظة بورسعيد بلغ 533233 ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، كما تم إعداد وتجهيز 67 مقرا انتخابيا لتفتح أبوابها غدا لاستقبال المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية،  بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

وأكد المحافظ، أن هناك 6 مقار انتخابية داخل مدينة بورفؤاد لاستقبال 70039 ناخبا، و8 مقار انتخابية داخل حي الشرق لاستقبال 42325 ناخبا، و8 مقار داخل حي العرب لاستقبال 50434 ناخب، و10 مقار انتخابية داخل حي المناخ تستقبل 80934 ناخبا، و8 مقار داخل حي الضواحي تستقبل 93010 ناخبين، و16 مقرا انتخابيا داخل حي الزهور لاستقبال 156098 ناخبا، و10 مقار انتخابية داخل حي الجنوب لاستقبال 37569  ناخبا، ومقر انتخابي بحي غرب لاستقبال 2824 ناخبا.

وناشد محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالًا لما أثبتوه من وطنية ووفاء وردًا للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدا تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة لاستقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.

IMG-20231209-WA0223
IMG-20231209-WA0223
بورسعيد انتخابات الرئاسة الإستعدادت القصوى انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

خبراء فلسطينيون: مصر تواجه المخطط الإسرائيلى بقوة وتصر على إقامة دولتنا المستقرة

مقتل ساعر باروخ في غزة يثير ضجة داخل دولة الاحتلال

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عهد الرئيس السيسي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟