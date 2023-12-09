محافظة بورسعيد تنهي استعدادتها لاستقبال أكثر من 533 ألف ناخب

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة أنهت الاستعدادات الخاصة باستقبال العرس الديمقراطي “الانتخابات الرئاسية 2024”، في إطار استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية التي تفصلنا عنها ساعات قليلة وتستمر فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية والمعنية كثفت جهودها لتجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة على أعلى مستوى وامدادها بجميع المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

وأوضح محافظ بورسعيد أن عدد الناخبين بمحافظة بورسعيد بلغ 533233 ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، كما تم إعداد وتجهيز 67 مقرا انتخابيا لتفتح أبوابها غدا لاستقبال المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

وأكد المحافظ، أن هناك 6 مقار انتخابية داخل مدينة بورفؤاد لاستقبال 70039 ناخبا، و8 مقار انتخابية داخل حي الشرق لاستقبال 42325 ناخبا، و8 مقار داخل حي العرب لاستقبال 50434 ناخب، و10 مقار انتخابية داخل حي المناخ تستقبل 80934 ناخبا، و8 مقار داخل حي الضواحي تستقبل 93010 ناخبين، و16 مقرا انتخابيا داخل حي الزهور لاستقبال 156098 ناخبا، و10 مقار انتخابية داخل حي الجنوب لاستقبال 37569 ناخبا، ومقر انتخابي بحي غرب لاستقبال 2824 ناخبا.

وناشد محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالًا لما أثبتوه من وطنية ووفاء وردًا للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدا تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة لاستقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.