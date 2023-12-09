السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيان راش: صلاح أسطورة ليفربول وبإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف

صلاح
صلاح

تغنى إيان راش أسطورة ليفربول السابق، بنجمنا المصري محمد صلاح بعد الوصول للهدف رقم 200 له مع الريدز اليوم.

وقال راش عبر حسابه بـ “إنستجرام”: “تهانيّ لمحمد صلاح على تسجيله الهدف رقم 200 لهذا النادي العظيم، انا متأكد بأنه مازال هناك الكثير من الأهداف القادمة، لابُد من الإشارة بشكل خاص للتمريرة الحاسمة منه ايضًا التي جلبت النقاط الثلاث”.

وتابع: “إن محمد صلاح شخصية إحترافية وأسطورة حقيقية لنادي ليفربول لكرة القدم، ياله من رجل”.

سجل صلاح هدف التعادل لليفربول رافعا رصيده إلى 200 هدف بقميص فريقه الإنجليزي في كل البطولات ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ النادي والأول منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

وتحدث قائد منتخب مصر عن إنجازه التاريخي مع ليفربول عقب اللقاء، قائلا عبر قناة TNT سبورتس "أنا سعيد بالرقم القياسي إنه شعور عظيم، ولكن يبقى الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة".

كما أشاد محمد صلاح بزميله هارفي إليوت الذي سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، مضيفا "إنه فتى جيد ويتعلم، وأحاول دائما تشجيعه في التدريبات، وأعتقد أن أمامه مستقبل جيد".

وعن التشابه بين الجيل الحالي والفائز بلقب الدوري الإنجليزي في 2020، قال صلاح: "أرى أن الفريق يتمتع برغبة وعقلية في القتال بقوة حتى النهاية ونحاول أن نواصل مسيرتنا بشكل جيد".

وأشار صلاح في ختام تصريحاته "ليفربول لديه حاليا فريق مختلف لأن هناك 6 أو 7 لاعبين جدد، يتسمون بأن لديهم رغبة في التعلم وهم بالفعل عناصر رائعة وبإمكاننا أن نحقق إنجازا استثنائيا في هذا الموسم".

ويعتلي ليفربول قمة الترتيب في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي سيواجه أستون فيلا في وقت لاحق اليوم السبت.

رأش محمد صلاح صلاح ليفربول إيان راش

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