السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادا للانتخابات الرئاسية.. وكيل "صحة سوهاج" يتفقد سير العمل بمستشفيات المحافظة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أجرى الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، جولة ميدانية على مستشفيات مراكز جنوب المحافظة، بمرافقة الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور محمد عبد الفتاح مدير المكتب الفني ومحمد جلال مدير العلاقات العامة والإعلام والمنسق الإعلامي لوزارة الصحة بسوهاج، في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية 2024.

 وتفقد وكيل وزارة الصحة والوفد المرافق له مستشفي برديس المركزي بالبلينا، مشددًا على الالتزام التام بأماكن عمل الأطقم الطبية والفنية وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والاطمئنان من توافر الأدوية والمستلزمات وأرصدة بنك الدم.

 كما تفقد أيضا مستشفى جرجا العام مشيدًا بتواجد الأطقم الطبية بها، وتفقد أيضا مستشفى حميات جرجا موجهًا مدير عام الطب العلاجي بإعداد خطة تشغيل شاملة للمستشفى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها والتوسع بالخدمة المقدمة بها لصالح مواطني المركز.

كما تفقد أيضًا مستشفى العسيرات المركزي والخدمات المقدمة بها، موجهًا بضرورة الالتزام التام والكامل للتواجد الأطقم بجميع أماكن عملها تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة خلال فترة الانتخابات.

وحث وكيل وزارة الصحة جميع العاملين بالقطاع الصحي وجميع أهالي المحافظة بالحرص على المشاركة، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال ساعات.

وزارة الصحة بسوهاج مدير عام الطب العلاجي مدير العلاقات الصحة بسوهاج حميات جرجا فترة الإنتخابات

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