السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تعرف على تفاصيل أغنية "اسمعوا صرخة الملائكة" احتفالا بعيد الميلاد في الأرض المقدسة

الكنيسة
الكنيسة

أعلنت  كنيسة المهد وساحة المهد في بيت لحم  بالأراضي المقدسة أن هذا العام لن يشهد احتفالات بعيد الميلاد المجيد، وذلك تضامنًا مع الآلاف من الضحايا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وسيكون التركيز فيعلى الصلاة من أجل السلام.

وقدم مجموعة من مسيحيي وسكان بيت لحم أغنية بعنوان “اسمعوا صرخة الملائكة ”، كنداء للسلام في عيد الميلاد وسط أجواء الحرب.

وتعاونت يوستينا سفر، من سكان مدينة بيت لحم والطالبة في جامعة بيت لحم، مع فرقة أوبيرفيوز، ومقرّها لندن، لإيصال رسالة قوية من خلال أغنية خاصة بعيد الميلاد، بعنوان: “اسمعوا صرخة الملائكة”، وتعكس الأغنية الإيمان بأن الأمل بمستقبل أفضل يولد في قلوب البشريّة.

ويقول التعليق المرافق للأغنية: إنّها "ليست مجرد أغنية بل نداء صادق من مدينة ميلاد المسيح للوحدة والتعاطف، وقوة الأمل الدائمة حتى في أصعب الظروف. ففي هذا العيد، ندعو العالم للانضمام إلى هذه الرسالة من التضامن والدعم لأطفال غزة وفلسطين بشكل عام الذين تأثروا بالنزاعات المستمرة في فلسطين الأراضي المقدّسة".

دعم بابوي

واستمع  البابا فرنسيس  بابا الفاتيكان إلى هذه الأغنية الميلاديّة، وبعث برسالة إلى الكاردينال فنسنت نيكولز، رئيس مجلس الأساقفة في المملكة المتحدة، حيث أثنى عليها لأنها لفتت الانتباه إلى "الأهميّة السامية للمدينة التي ولد فيها يسوع المسيح".

وجاء في الرسالة التي حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة  دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، إنّ الأرض المقدّسة هي موطن يسوع، أمير السلام، ومدعوة لتكون مكان لقاء وحوار ورجاء الجميع، معبّرًا عن أمله في أن تلهم هذه المبادرة الموسيقيّة الكثير من الأشخاص في عيد الميلاد هذا العام للصلاة من أجل تعزيز التضامن والمصالحة والسلام في الأرض المقدّسة.

الكنيسة كنيسة المهد بالأراضي المقدسة بيت لحم احتفالات بعيد الميلاد المجيد

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