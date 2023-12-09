السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير بالشئون الإسرائيلية: مطالبات دولية ومحلية بضرورة محاسبة نتنياهو على حرب غزة

حسين الديك
حسين الديك

قال الدكتور حسين الديك، خبير الشئون الإسرائيلية والأمريكية، إن الموقف الأمريكي منذ البداية كان يتجه نحو العمل السلمي من خلال تبادل الأسرى في فلسطين، ولكن كان لإسرائيل منظور آخر.

التهجير القسري 

وأكد الدكتور حسين الديك، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو هو مَن أصر على تعنيف قطاع غزة من خلال رغبته في تهجيرهم قسرًا وقصف منازلهم فوق رءوسهم، ولهذا فقد الشعب الفلسطيني عددًا كبيرًا من الشهداء، كما وقع عدد كبير من المصابين أمام أعين المجتمع الدولي المنافق.

وأضاف في حديثه، أن هناك توجهًا عالميًا للضغط على الجانب الأمريكي بضرورة وجود هدنة في فلسطين ووقف إطلاق النار، كما أن رئيس وزراء إسرائيل أصبح موقفه ضعيفًا للغاية، وأصبحت هناك مطالبات كثيرة محلية ودولية بضرورة محاسبة نتنياهو على ما قام به من عمليات إجرامية في حق الإنسانية الفلسطينية.

قصف المنازل المدنية

والجدير ذكره أن القوات الصهيونية قامت بقصف المنازل المدنية للشعب الفلسطيني، ولهذا الحرب في فلسطين الآن ليس بها نوع من أنواع التكافؤ، حيث يرغب الكيان الصهيوني في تحقيق مفهوم الإبادة الجماعية للاستيلاء على دولة فلسطين بالكامل.

حسين الديك خبير الشؤون الإسرائيلية القاهرة الإخبارية اللحرب بفلسطين جرائم الصهيونية

الأكثر قراءة

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

هواتف محمولة ودلايات.. كيف كشفت الأجهزة الأمنية "مذبحة دار السلام"؟

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الشروق (فيديو)

رقم قياسي جديد لصلاح بعد هدفه في شباك كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

عاجل.. القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال فى المحور الجنوبى لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟