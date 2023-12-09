خبير بالشئون الإسرائيلية: مطالبات دولية ومحلية بضرورة محاسبة نتنياهو على حرب غزة

قال الدكتور حسين الديك، خبير الشئون الإسرائيلية والأمريكية، إن الموقف الأمريكي منذ البداية كان يتجه نحو العمل السلمي من خلال تبادل الأسرى في فلسطين، ولكن كان لإسرائيل منظور آخر.

التهجير القسري

وأكد الدكتور حسين الديك، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو هو مَن أصر على تعنيف قطاع غزة من خلال رغبته في تهجيرهم قسرًا وقصف منازلهم فوق رءوسهم، ولهذا فقد الشعب الفلسطيني عددًا كبيرًا من الشهداء، كما وقع عدد كبير من المصابين أمام أعين المجتمع الدولي المنافق.

وأضاف في حديثه، أن هناك توجهًا عالميًا للضغط على الجانب الأمريكي بضرورة وجود هدنة في فلسطين ووقف إطلاق النار، كما أن رئيس وزراء إسرائيل أصبح موقفه ضعيفًا للغاية، وأصبحت هناك مطالبات كثيرة محلية ودولية بضرورة محاسبة نتنياهو على ما قام به من عمليات إجرامية في حق الإنسانية الفلسطينية.

قصف المنازل المدنية

والجدير ذكره أن القوات الصهيونية قامت بقصف المنازل المدنية للشعب الفلسطيني، ولهذا الحرب في فلسطين الآن ليس بها نوع من أنواع التكافؤ، حيث يرغب الكيان الصهيوني في تحقيق مفهوم الإبادة الجماعية للاستيلاء على دولة فلسطين بالكامل.