عاجل.. صلاح "200" يسجل ويصنع في عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

قلب ليفربول تأخره لهدف لفوز بهدفين على حساب نظيره كريستال بالاس، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.



نجمنا المصري محمد صلاح شارك في اللقاء بالكامل وسجل وصنع هدفًا.



هدف صلاح جعله يصل لـ 200 هدفًا مع ليفربول في 327 مع الريدز منذ 2017، كما وصل للمركز العاشر بـ150 هدفًا في ترتيب هدافي البريميرليج التاريخيين.



تقدم ماتيتا لكريستال بالاس بالدقيقة 57 من علامة الجزاء.



وأكمل بالاس اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد جوردان أيو بالدقيقة 75 بعد حصولة على الإنذار الثاني.



وتمكن صلاح بالدقيقة 76 من تسجيل هدف التعادل، بتسديدة داخل منطقة الجزاء ثم منح هارفي إيليون هدف الفوز بالدقيقة الأخيرة من اللقاء.



الفوز جعل الريدز يتصدر البريميرليج مؤقتًا برصيد 37 نقطة، بينما وقع بالاس بالمركز الـ 14 بـ 16 نقطة.



تشكيل ليفربول



حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، كوانساه، فان دايك، تسيميكاس

خط الوسط: سوبوسلاي، إندو، جرافنبيرج

خط الهجوم: دياز، نونيز، صلاح



يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول، بعد

