عبدالمنعم الجمل يدعو العمال للمشاركة بإيجابية فى الانتخابات

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة عدد من الملفات، وكان في مقدمتها المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا الأحد وتستمر لمدة 3 أيام.

وخلال الاجتماع، أكد عبدالمنعم الجمل أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، والعمل على تسهيل مشاركة جميع العمال في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع الاتحادات المحلية واللجان النقابية؛ لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، وتذليل أي عقبات أمام مشاركة العاملين في الاستحقاق الدستوري والوصول إلى صناديق الاقتراع.

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومع كافة اللجان النقابية في جميع المحافظات، مؤكدا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة بداية من فتح باب الاقتراع والفرز وصولا إلى إعلان النتيجة.

وشدد على أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري لخروج الانتخابات بصورة مشرفة، ولإرسال رسالة للعالم بأن المصريين يدعمون وطنهم، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه المنطقة بالكامل.

وأكد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب حرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكذلك تشجيع جميع العاملين في القطاعات المختلفة من أجل الخروج إلى صناديق الاقتراع بكثافة من أجل مستقبل مصر.

ووجّه حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم السبت، مديريات العمل بالمحافظات بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية التى تبدأ فعالياتها في الداخل غدًا الأحد، والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن، وموافاة "فريق العمل المركزي"- الذي شكله الوزير بقرار رسمي- بكافة التفاصيل على مدار اليوم.

وجاء في تكليفات الوزير لمديري المديريات التنسيق بين أصحاب الأعمال والعمال؛ لتمكين العاملين في المصانع والشركات من المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني وحق دستوري وقانوني، وتسهيل انتقالهم إلى صناديق الاقتراع، وتذليل أي عقبات تحول دون ذلك، مع التزام العامل بنظام التناوب الذي يضعه صاحب العمل وفقًا للمواعيد التي يحددها.