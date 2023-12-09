السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صابرين تحث المصريين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية: "انزلوا عشان بلدكم"

الفنانة صابرين
الفنانة صابرين

وجهت الفنانة صابرين، رسالة للمصريين، للحث على مشاركتهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك حسب مقطع فيديو عرضته "قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت.

وقالت صابرين خلال الفيديو: "صوتك أمانة، لكل مواطن ومواطنة مصرية، ولكل شاب وشابة مصرية، انزلوا وقولوا صوتكم بأمانة عشان خاطر اخواتكم وأولادكم وأحفادكم وعشان خاطر بلدكم مصر.. صوتكم أمانة".

الانتخابات الرئاسية 2024 

تفتح اللجان الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر ولمدة 3 أيام وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكة النقض.

وأعطى الدستور لكل مواطن ومواطنة بلغ سن الـ 18 سنة ميلادية مقيد أسمائهم في قاعدة بيانات الموقع الرسمي للهيئة القومية للانتخابات مباشرة كافة حقوق السياسية والتي تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية وإبداء الرأي في أى استفتاء.

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 نحو 9376 مركز اقتراع في كافة محافظات الجمهورية تضم نحو 11631 لجنة فرعية يشرف عليها نحو 15 ألف قاضي فيما وجهت الهيئة نحو 14 منظمة دولية و6 منظمات محلية و22340 متابعا محليا و115 وسيلة إعلامية لتغطية الانتخابات. 

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