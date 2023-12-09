بأكثر من مليون جنيه مخدرات.. سقوط إمبراطور الكيف بسوهاج

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى) تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كجم - كمية لمخدر الأفيون وزنت 6 كجم – 2 فرد "محلى - خرطوش" - عدد من الطلقات - دراجة نارية "دون لوحات" - مبالغ مالية "متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،250،000 جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.