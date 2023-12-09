السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في الذكرى الـ 75 لاتفاقية الإبادة الجماعية.. كيف تدعم بنودها ملاحقة مجرمي الحرب؟

غزة
غزة

تحيي منظمة الأمم المتحدة والعالم اليوم الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تعد التزاما عالميا حاسما تم الموافقة عليه قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند تأسيس المنظمة الدولية.

وأثارت تطورات العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة من السابع من اكتوبر الماضي اهمية اتفاقية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، وسط مطالبات للأمم المتحدة بمحاكمة وملاحقة إسرائيل وفق هذه الاتفاقية لأن ما تقوم به ضد الفلسطينين يندرج في نطاق هذه الاتفاقية الدولية.

أبرز اتفاقية الإبادة الجماعية

تتضمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (المادة 2) تعريفا للإبادة الجماعية بأنها "أيا من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية …‘‘، بما في ذلك: "قتل أعضاء من الجماعة- إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة- إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا- فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة- نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى".

وتؤكد الاتفاقية أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد الأطراف "بمنعها والمعاقبة عليها" (المادة 1). 

وتقع المسؤولية الأساسية في منع الإبادة الجماعية ووقفها على عاتق الدولة التي تقع فيها هذه الجريمة.

وبحسب الأمم المتحدة ستكون فعالية هذا العام مباشرة على تلفزيون الأمم المتحدة، بما في ذلك الملاحظات الافتتاحية والنقاش التفاعلي، أمام ممثلي الدول الأعضاء والموظفين الأممين وممثلي المجتمع المدني والوسط الإعلامي والجمهور العام.

ضحايا الإبادة الجماعية

ونظرا لأهمية هذه الاتفية ستركز احتفالية الأمم المتحدة لإحياء ذكرى هذه الاتفاقية  على موضوع "قوة حية في المجتمع العالمي: إرث اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"؛ حيث سيتم تسليط الضوء على بعض الإنجازات التي انبثقت عن الاتفاقية وإبراز تراثها والتذكير بالجهود التي أدت إلى صياغتها واعتمادها.

كما ستعرض الفعالية التحديات التي لم تزل تواجه تنفيذها تنفيذا فعالا؛ حيث لا تزال الإبادة الجماعية تشكل تهديدا في عالم اليوم ولا يزال سكان العالم حتى اليوم عُرضة لمخاطر هذه الجريمة.

وستعتمد الفعالية بحسب بيان الأمم المتحدة عبر موقعها الالكتروني على سلسلة من مشاورات واجتماعات الخبراء التي دعا مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، فضلا عن تدشين حملة إعلامية من المواد الموجودة في محفوظات الأمم المتحدة، بما يحقق استكشاف تأثير الاتفاقية بالتفصيل في مجالات المساءلة والحماية والوقاية.

txt

الأمم المتحدة تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار فى غزة

 

 

منظمة الأمم المتحدة الذكرى الخامسة والسبعين اتفاقية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الفعالية ضحايا الإبادة الجماعية

مواد متعلقة

اليوم 64 من العدوان.. الفصائل الفلسطينية تكبد الاحتلال الإسرائيلى خسائر فادحة بغزة

"التعاون الإسلامي" تعرب عن خيبة أملها لإخفاق مجلس الأمن في وقف إطلاق النار بغزة

الاحتلال يحاصر بلدات فى الضفة الغربية ويشن حملة اعتقالات واسعة

تفاصيل قصف الاحتلال الإسرائيلى 10 بلدات جنوب لبنان

الجارديان: الضعف والعجز لا يطاق فى غزة ولم تعد هناك طاقة للأمل

58 تحت الصفر.. "الطقس" يؤخر ويلغى أكثر من 20 رحلة جوية فى موسكو

برعاية أمريكية غير مشروطة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في قطاع غزة

الدفاع الروسية: تحييد 5 آلاف جندى أوكرانى خلال أسبوع

الأكثر قراءة

عاجل.. القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال فى المحور الجنوبى لغزة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

ريهام نبيل فاروق: لم يُتخذ قرار بشأن مكتبة والدى حتى الآن.. وهكذا نحتفل بذكراه

عقاران وطلقات نارية.. تفاصيل جديدة في واقعة "مذبحة دار السلام"

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة