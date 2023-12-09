السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالمنعم سعيد: الانتخابات الرئاسية اختبار لجميع المواطنين فى مصر

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

وجه الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، رسالة إلى المواطنين بالنزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وقال سعيد فى تصريح لجريدة الدستور، إن الانتخابات الرئاسية مرحلة اختبار لجميع المواطنين فى مصر أننا فى مرحلة لا بد أن يقول الشعب كلمته، وأن يكون موجودًا فى الانتخابات.

 

المشاركة الإيجابية 

وأضاف المفكر السياسي، أن هذه الانتخابات ليست مجرد اختيار شخصية فقط، وإنما تصويت على المرحلة الماضية بتقييمه وتقديره والمرحلة القادمة،  مضيفًا أننا نسير على وجود مصر كبلد عظيمة وقديرة، خاصة فى وقت تحيط بمصر أزمات كبيرة.

وأشار سعيد إلى أن المشاركة الإيجابية للمواطنين فى الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم وأصحاب الأزمات بأن هذا اختيار المواطنين، مشيرًا إلى أن من يمتنع عن التصويت أو يتكاسل عن المشاركة فى الانتخابات، بذلك يعطى فرصة لمن لا يريد الخير لمصر من أهل الشر، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات أمر مهم ولا يوجد فيه الوقوف على الحياد.

ويخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024 وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كل شروط الترشح، حيث تتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات وهم:-

1 - المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي النجمة.

2 - المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس.

3 - المرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة.

4 - المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات طباعة نحو 67 مليون بطاقة اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية 2024 وهم عدد المواطنين المقيد في قاعدة بيانات الهيئة ممن لهم حق الانتخاب عقب تجاوز أعمارهم 18 عامًا، حيث يمكنهم الاستعلام عن لجانهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة من خلال هذا الرابط من هنا بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

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